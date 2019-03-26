Вторник, 26 Марта 2019 15:00

АрмИнфо. Граждане Армении по прежнему в топ-10 получивших отказ во въезде в Грузию.

Согласно МВД Грузии, в феврале текущего года в Грузию не пустили 1669 человек. Для сравнения, в феврале 2018 года таковых было 1131.

В январе и феврале текущего года больше всего во въезде отказывали гражданам Ирана и Индии. Границу Грузии не смогли пересечь 564 граждан Ирана и 428 граждан Индии. "Также во въезде в страну отказали гражданами следующих стран: Азербайджан - 141; Турция - 102; Туркменистан - 54; Россия - 51; Вьетнам - 42; Узбекистан - 40; Армения - 37; Пакистан - 24; Казахстан - 19; Ирак - 18; Кыргызстан - 17; Бангладеш, Йемен, Куба - 13; Китай - 11; Египет - 10; Филиппины - 8; Сирия, Таджикистан - 7; Иордания - 6; Афганистан - 5: Марокко, Нигер, Судан - 4; Нигерия, Палестина, лицо без гражданства - 3; Алжир, Доминиканская Республика, Камерун, Саудовская Аравия, Сомали - 2; Ангола, Израиль, Ливан, Маврикий, Оман, Перу, Таиланд, Тунис - 1".

- сообщают СМИ. В МВД также сообщают, что из Грузии за указный период были высланы 4 гражданина Египта и Ирана, по одному гражданину Ирака, Демократической Республики Конго, Турции и Пакистана.