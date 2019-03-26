Вторник, 26 Марта 2019 14:19

АрмИнфо.Азербайджан закупил у Беларуси переносной комплекс управления артиллерийским огнем 7A0917 "Лектор".

Как сообщает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой азербайджанский сайт военных новостей AzeriDefence, принятый на вооружение азербайджанской

армии новый комплекс был задействован во время широкомасштабных учений азербайджанской армии, проведенных в марте текущего года.

<Комплекс имеет три уровня управления. Им могут пользоваться командир батареи, старший офицер батареи и командир расчета. В состав комплекса входят планшетный компьютер, карманный компьютер, радиостанции, прибор разведки и автоматическая метеостанция. Данные приборы в разных наборах представляют три уровня управления. С помощью комплекса можно собирать и хранить данные, решать расчетные и информационные задачи. Все составляющие комплекса, кроме метеостанции, разработаны в Беларуси", - сообщает источник, при этом добавляя, что "Лектор" впервые был продемонстрирован на выставке IDEX-2019 в феврале текущего года в Абу-Даби.

По информации производителя, испытания комплекса завершены.

Отметим, что Беларусь не первый год продает оружие Азербайджану. Летом прошлого года Баку получил десять ракетных комплексов "Полонез". Это вызвало скандал в отношениях Минска и Еревана. МИД Армении заявило, что Ереван "не может относиться к продаже оружия Азербайджану как к исключительно деловой сделке".

Неделями ранее сообщалось о поставках Азербайджану комплексов "Гроза-С" производства Беларуси. В рамках визита президента Азербайджана в Беларусь осенью прошлого года, Минск и Баку подписали новые оборонные контракты.