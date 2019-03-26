Вторник, 26 Марта 2019 13:43

АрмИнфо.В Армении будет запрещена реклама услуг по написанию курсовых и дипломных работ. Поправки в законе "О рекламе" и в Кодексе об административных правонарушениях обсуждаются на заседании Национального Собрания 26 марта.

По словам депутата НС от правящей фракции "Мой шаг" Ованнеса Ованнисяна (ранее занимал должность замминистра образования и науки

РА - Ред.), для многих стало обычным явлением, когда различные организации и частные лица в СМИ и социальных сетях предлагают услуги

по составлению курсовых и дипломных работ. В результате, сложившаяся практика отрицательно сказывается на качестве образования. Высшие учебные заведения страны не обладают соответствующим самосознанием по внедрению электронной системы выявления плагиата. Между тем, внедрение института контрплагиата является одной из самых проблемных в системе образования. Более того, ряд компаний, осуществляя печатание курсовых и дипломных работ, сделанных добросовестными студентами, закачивают их в свои базы данных, после чего перепродают другим студентам. Нагревают на этом деле руки и некоторые преподаватели и лаборанты, которые предоставляют различного рода дипломные и курсовые работы за мизерную сумму офисам с сомнительной репутацией.

Законопроектом предлагается полностью запретить рекламу услуг по написанию курсовых и дипломных работ, а проштрафившихся, согласно поправкам в Кодексе об административных наказаниях, будет ждать штраф в размере 100-кратной минимальной заработной платы, которая в настоящее время составляет 55 тысяч драмов.

Представленный пакет, как отметил докладчик, носит характер предупреждения. Он заявил о своем намерении представить поправки в законы "Об образовании" и "О торговле и услугах", которыми будут полностью запрещены подобного рода услуги.

Как ожидается, пакет будет принят в первом чтении на заседании парламента 27 марта.