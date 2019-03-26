Вторник, 26 Марта 2019 13:40

АрмИнфо. 22 марта 2019 г. FitchRatings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Казахстана в иностранной валюте на уровне «BBB» со «Стабильным» прогнозом.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ

РДЭ Казахстана «ВВВ», с одной стороны, отражают сильный государственный и внешний балансы, которые подкрепляются значительными государственными сбережениями и существенными чистыми иностранными активами государства, а, с другой стороны, принимают во внимание высокую зависимость от сырьевого сектора, слабые банковский сектор и индикаторы Всемирного банка по качеству управления, а также более высокую инфляцию в сравнении с сопоставимыми эмитентами с рейтингами «BBB».

Более высокие средние цены на нефть и увеличившийся объем добычи на Кашаганскомнефтяном месторождении способствовали сильному экономическому росту в 2018 г. на уровне 4,1% в сравнении с пятилетним средним показателем в 2,9% и текущей медианой для сопоставимых эмитентов в 3,5%.Небольшое снижение нефтедобычи ввиду проведения ремонтных работ на крупнейшемиз нефтяных месторождений страныобусловит замедление роста в 2019 г.до 3,4%, но увеличение уровня заработной платы ирост потребительского кредитования, а также существенные инвестиции в энергетический и добывающий секторы будут поддерживать внутренний спрос.Расширение деятельности на Тенгизском нефтяном месторождении в определенной степениобеспечит сильный стимул для роста в среднесрочной перспективе.

Баланс счета текущих операций существенно улучшился в 2018 г. ввиду увеличения экспорта нефти и с учетом благоприятных условий торговли, и по счету текущих операций наблюдался небольшой профицит, составивший по оценкам 0,5% от ВВП,в сравнении с дефицитомв 1,3% для текущей медианы для рейтингов«BBB».По нашим прогнозам, в 2019-2020 гг. счет текущих операций снова станет дефицитным ввиду увеличения импорта на фоне растущих потребительских расходов и значительных инвестиций, но при этом будет финансироваться за счет сохраняющихся притоков чистых прямых иностранных инвестиций.Чистый внешний долг более чем вдвое превышает текущий медианный показатель для рейтингов «BBB», но при этом снизился до 16,6% от ВВП (23,6% в 2017 г.) ввиду существенного сокращения долговой нагрузки в частном секторе, и 64% от валового внешнего долга состоит из внутрикорпоративных кредитов.

Суверенный внешний баланс Казахстана по-прежнему является одним из ключевых благоприятных рейтинговых факторов: чистые иностранные активы государства составляли 43,8% от ВВП на конец2018 г. по сравнению с медианным показателем в 2,6% для рейтингов «BBB».Активы Национального фонда Республики Казахстан («НФРК») снизились до 33% от ВВП в 2018 г. (57,7 млрд. долл.) с 37% в 2017 г. (58,3 млрд. долл.), что отражает главным образом результат отрицательной переоценки портфелядолевых инструментов.По нашим прогнозам, активы НФРК восстановятся до 58 млрд. долл. (34% от ВВП) в 2019 г. на фоне положительных сальдо у фонда, хотя планируемое увеличение оттока средств в бюджет будет препятствовать более быстрому восстановлению активов.Валовые международные резервы Национального банка Республики Казахстан («НБРК») снизились до 30,2 млрд. долл.в 2018 г. отчасти ввиду продажи валюты, но в 2019-2020 гг. восстановятся примерно до 32 млрд. долл. (импортное покрытие в 12,7 месяцев).Активы НФРК на сумму 530 млн. долл.остаются замороженными в ожидании дальнейшего разбирательства в судах Великобритании относительно законности решения арбитражного суда.

Процесс бюджетной консолидации продолжался в 2018 г.: дефицит консолидированного общегосударственного бюджета сократился по оценкам до 0,6% от ВВП (профицит в 2,8% от ВВП по оценкам правительства), по сравнению с 1,8% для текущей медианы для рейтингов«BBB», благодаря высоким ценам на нефть и налоговым доходам, а также сдерживанию роста расходов.Общегосударственный долг сократился по оценкам до 19,4% от ВВП в 2018 г. (19,9% в 2019 г.), что соответствует половине от текущей медианы для рейтингов «BBB».

Fitch ожидает, что бюджетный дефицит увеличится до 1,8% от ВВП в 2019 г. и 1,9% в 2020 г. по мере применения правительством менее жесткой бюджетной политики.Ненефтяной дефицит бюджета достигнет прогнозируемого уровня в 7,4% от ВВП по сравнению с первоначальным целевым показателем правительства в 5,8%.После перестановок в правительстве в феврале бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о реализации новой социальной программы на сумму 1,3 трлн. тенге в течение трех лет, включая увеличение минимальной заработной платы на 50%, снижение налога на доходы физических лиц для населения с низким уровнем дохода и создание нового фонда прямых инвестиций в целях поддержки ненефтяных секторов.Задача на среднесрочную перспективу согласно бюджетному правилу предусматривает ограничение трансфертов из Государственного нефтяного фонда уровнем в 2 трлн. тенге к 2020 г., но пересмотренный бюджет на 2019 г. включает увеличение трансфертов до 3 трлн. тенге с 2,6 трлн. тенге в 2018 г., в сравнении с первоначально прогнозировавшимся снижением.

Идет продвижение вперед с реализацией структурных реформ, включая приватизацию предприятий в госсобственности и диверсификацию экономики, хотя мы ожидаем, что диверсификация по-прежнему будет очень постепенной. На нефть и металлы продолжает приходиться 40% ВВП, и нефтяные доходы составляют 43% и 63% от фискальных поступлений и поступлений от экспорта товаров. Было достигнуто продвижение вперед в рамках второй программы приватизации, и в 2018 г. были проданы 15% акций Казатомпрома, но сроки планируемых IPO семи государственных компаний, находящихся в собственности суверенного фонда Самрук-Казына, включая Казахтелеком, Эйр Астана и Самрук-Энерго, запланированных на 2019 г., остаются неопределенными.

По мнению Fitch, дальнейшая государственная поддержка банковского сектора может быть необходимой, но не оказала бы существенного давления на суверенный баланс. В феврале 2019 г. находящийся в государственной собственности Фонд проблемных кредитов дополнительно купил проблемные активы у Цеснабанка на сумму 604 млрд. тенге, использовав поступления от облигаций, на которые подписался НБРК. Это позволило продать Цеснабанк управляемой государством брокерской компании FirstHeartlandSecurities и последовало за приобретением сельскохозяйственного портфеля банка на сумму 450 млрд. тенге (0,8% от ВВП) Фондом проблемных кредитов в 2018 г.

Расчистка банковского сектора продолжилась в 2019 г., и регулятивная система улучшилась; НБРК отозвал лицензии у трех банков небольшого размера за несоблюдение нормативов по капиталу в 2018 г. В то же время в целом банковский сектор остается слабым, о чем свидетельствует используемый Fitch Индикатор банковской системы «b». Хотя официальный показатель неработающих кредитов составлял 8% на конец 2018 г., он, вероятно, не в полном объеме отражает проблемные кредиты. Согласно оценкам НБРК, неработающие и реструктурированные кредиты составляют 17% всех кредитов, в то время как, по оценкам Fitch, кредиты 3 стадии и 2 стадии равны 30% от валовых кредитов у некоторых из более крупных банков. Предоставление кредитов сократилось на 1,4% в 2018 г., а ликвидность увеличилась, отражая ограниченные возможности в плане кредитования. Долларизация остается высокой относительно сопоставимых эмитентов с рейтингами «BBB» и была на уровне 48% от суммарных депозитов на конец 2018 г. и 26% от кредитов.

Инфляция стала более умеренной на уровне 5,3% в декабре, но по-прежнему была выше текущей медианы для стран с рейтингами «BBB» в 2,8%. НБРК повысил свои базовые ставки на 25 б.п. в октябре ввиду возросшей волатильности обменного курса и более высоких цен на топливо, а также продал в сентябре 520 млн. долл., чтобы сдержать девальвационные ожидания, впервые с октября 2017г. По нашим прогнозам, инфляция в среднем составит 4,8% в 2019-2020 гг., что на уровне пересмотренного целевого диапазона НБРК в 4%-6% на 2019-2020 гг. В то же время инфляционные риски являются высокими с учетом обеспокоенности по поводу новых санкций США в отношении России и возможной волатильности рубля, а также повышений минимальной заработной платы и снижения налога на доходы физлиц, что может обусловить инфляционное давление, хотя частично компенсируется снижением тарифов на коммунальные услуги на 10% с января 2019 г.

Монетарная политика поддерживает процесс снижения темпов инфляции, но более значительное укрепление проводимой политики по-прежнему сдерживается слабым финансовым сектором, относительно узкими внутренними финансовыми рынками, сохраняющейся высокой долларизацией и участием НБРК в квазибюджетных операциях. Это включает финансирование ипотечной программы «7-20-25», предоставление долгосрочного субординированного кредита на сумму 650 млрд. тенге банковскому сектору в 2017 г., а также финансирование недавней реструктуризации Цеснабанка в феврале 2019 г.

Показатели развития человеческого потенциала и финансового развития в целом находятся на уровне медианы для рейтингов«BBB», но индикаторы Всемирного банка по качеству управления, хотя и улучшаются, по-прежнему являются неблагоприятным рейтинговым фактором, отчасти отражая концентрацию полномочий у Президента. В феврале 2019 г. бывший президент страны провел перестановки в правительстве и заменил председателя НБРК из-за недостаточных темпов реализации структурных реформ, а также призвал правительство и центральный банк увеличить рост в 2019 г. Недавние неожиданные политические события ознаменовали первую смену лидера с момента получения независимости, но Fitch ожидает, что бывший президент Назарбаев сохранит существенное влияние в рамках своих новых должностейв качествепредседателя Совета безопасности и главы партии НурОтан. Какие-либо изменения экономической политики, вероятно, будут постепенными, по крайней мере до президентских и парламентских выборов, намеченных на 2020 г., хотя они могут быть перенесены на более ранний срок.

СУВЕРЕННАЯ РЕЙТИНГОВАЯ МОДЕЛЬ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ

Согласно суверенной рейтинговой модели Fitch, Казахстан имеет скоринговый балл, эквивалентный рейтингу «BBB-» по шкале долгосрочных РДЭ в иностранной валюте.

Комитет агентства по суверенному рейтингу скорректировал результаты модели для получения окончательного долгосрочного РДЭ в иностранной валюте, применив качественные факторы в сравнении с сопоставимыми эмитентами, следующим образом:

- Государственные финансы: +1 уровень, чтобы отразить государственные сбережения в НФРК

- Внешние финансы: +1 уровень, чтобы отразить внешние активы государства, которые являются самыми крупными в данной рейтинговой категории

- Структурные характеристики: -1 уровень, чтобы отразить слабое состояние банковского сектора.

Суверенная рейтинговая модель Fitch – это собственная рейтинговая модель агентства с множественной регрессией, которая использует 18 переменных, исходя из трехлетних центрированных средних значений, включая прогнозы на 1 год, для получения скорингового балла, эквивалентного долгосрочному РДЭ в иностранной валюте. Перспективный учет агентством качественных факторов дает возможность корректировать результат, полученный с использованием суверенной рейтинговой модели, для присвоения финального рейтинга и отражает факторы в рамках наших критериев, которые не могут быть в полной мере выражены в количественном виде и/или которые не отражены в полном объеме в суверенной рейтинговой модели.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ

Основные факторы, которые вместе или в отдельности могут привести к позитивному рейтинговому действию, включают следующее:

- Улучшение индикаторов качества управления и укрепление проводимой политики, что обеспечит сближение показателей с сопоставимыми эмитентами с рейтингами «BBB».

- Устойчивое улучшение ситуации в банковском секторе.

- Улучшение устойчивости экономики и государственных финансов к шокам по сырьевым товарам.

Основные факторы, которые вместе или в отдельности могут привести к негативному рейтинговому действию, включают следующее:

- Политика, которая привела бы к увеличению бюджетного дефицита или негативно сказалась бы на доверии к монетарной политике.

- Материализация существенных дополнительных условных обязательств для баланса государственного сектора со стороны банковской системы.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Fitch исходит из того, что цена на нефть Brent в среднем составит 65 долл./барр. в 2019 г. и 62,5 долл./барр. в 2020 г.

Полный список рейтинговых действий:

Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «BBB», прогноз «Стабильный»

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «BBB», прогноз «Стабильный»

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «F2»

Краткосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «F2»

Страновой потолок подтвержден на уровне «BBB+»

Рейтинги эмиссий долгосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в иностранной валюте подтверждены на уровне «BBB».