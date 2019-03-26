Вторник, 26 Марта 2019 12:57

АрмИнфо. Председатель Следственного комитета РА Айк Григорян принял главу директората по правам человека и верховенства закона Совета Европы Кристофа Пуареля.

Приветствовав гостя, Григорян подчеркнул интенсивное и эффективное сотрудничество с ереванским офисом Совета Европы.

Председатель СК поблагодарил гостей за программы, совместно осуществленные в прошлом, и выразил готовность в углублении связей и продолжении программ с новым размахом.

Григорян представил ряд разработанных им программ по повышению эффективности предварительного следствия, реализация которых находится в процессе.

Кристоф Пуарель приветствовал представленные Григоряном программы и выразил безоговорочную поддержку в процессе их реализации.

В ходе встречи глава директората поинтересовался у председателя СК о проблемах, связанных с применением ареста в качестве меры пресечения.

В свою очередь, Григорян представил статистические данные за последние два года о применении ареста в качестве меры пресечения. Согласно этим данным, из года в год сократилось число арестованных.

Григорян в присутствии коллег также подчеркнул позицию политического руководства о том, что задача правоохранителей не в том, чтобы арестовывать людей и наполнять тюрьмы.

<Заявление премьер-министра Армении о том, что нашей целью не является наполнять тюрьмы людьми, лучшее доказательство того, что не только правоохранители, но и власти РА придают важность достоинству личности и арест, в качестве меры пресечения применяется исключительно при наличии достаточных оснований>- добавил Григорян.

По завершении встречи Кристоф Пуарель вновь выразил готовность содействовать реализуемым программам, высоко оценив принятую СК политику по расследованию уголовных дел и шаги, предпринимаемые по их эффективной организации