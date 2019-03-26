Вторник, 26 Марта 2019 12:24

АрмИнфо.Замминистра иностранных дел Армении Артак Апитонян выступил с речью на антитеррористической конференции ОБСЕ, проходящей в Братиславе 25-26 марта.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Апитонян начал свою речь с осуждения террористических атак на две мечети в Крайстчерче.

Замглавы МИД Армении подчеркнул императив предотвращения и противодействия терроризму и экстремизму. Коснувшись преступлений, совершенных на почве национальной ненависти, в частности, их популяризации некоторыми государствами, Апитонян выразил обеспокоенность тем обстоятельством, что подобные подходы создают благодатную почву для укоренения и распространения радикализма и терроризма.

В этом контексте армянский дипломат выразил убеждение, что ОБСЕ должно играть более важную роль в деле предупреждения подобного рода преступлений.

Апитонян также констатировал, что Армения наряду с другими странами на различных международных площадках, включая ОБСЕ, осудила зверства, совершенные террористами в Сирии и Ираке против этнических и религиозных групп. Он добавил, что за последние восемь лет народы Сирии и Ирака, особенно религиозные меньшинства, подвергались массовой резне и депортациям. В этом контексте Апитонян отметил, что, несмотря на проведение успешных военных операций против террористических организаций, терроризм продолжает оставаться беспрецедентной угрозой международному миру и безопасности. Замглавы МИД также добавил, что возвращение иностранных террористов в страну их происхождения негативно сказывается на безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ и может привести к напряженности в зонах конфликтов и кризисных зонах.

Завершая свое выступление, заместитель министра иностранных дел подчеркнул важность всестороннего участия всех государств, международных и региональных организаций в борьбе с терроризмом.