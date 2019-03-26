Вторник, 26 Марта 2019 12:22

АрмИнфо. В Армении будет повышена минимальная ставка государственной пенсии для 18 тысяч пенсионеров. Национальное Собрание РА на заседании 26 марта обсуждает проект поправок в законе "О государственной пенсии".

По словам заместителя министра труда и социальных вопросов РА Смбата Саиняна, правительство Армении предлагает в системе государственного пенсионного обеспечения внедрить новый инструмент - размер минимальной пенсии. "Данный инструмент позволит сделать более адресной политику в отношении пенсионеров, получающих низкую пенсию",

- отметил Смбат Саинян.

Предлагается, в частности, с 1 января 2019 года повысить минимальную ставку государственной пенсии с 16 тыс до 25,5 тыс драмов. На решение поставленной задачи из государственного бюджета будет направлено порядка 800 млн драмов. Соответствующие средства предусмотрены программой среднесрочных расходов Армении на2019-2021 г.г. При этом, законопроект будет обладать обратной силой, и после его вступления в силу будет произведен перерасчет за предыдущие месяцы. Тем самым, как считает замминистра, будет предпринята попытка по преодолению крайней (продовольственной) бедности среди пенсионеров".

Отметим, что согласно данным на декабрь 2017 года, в 2016-м году порог продовольственной бедности в Армении составлял 23313 драмов. Как ожидается, в 2019-м году, с учетом 3%-й годовой инфляции, показатель достигнет 25500 драмов.

Согласно документу, по состоянию на 1 июня 2019 года число пенсионеров составит 497.394, из коих трудовую пенсию будут получать

463.069 человек, 32.420 получателей пенсии по линии силовых структур и 1905 военных пенсионеров.

По состоянию на ноябрь 2017 года, согласно данным Службы соцобеспечения Минсоцтруда Армении, в РА зарегистрировано 524 тыс 485 пенсионеров, из которых 460 тыс получают пенсию по трудовому стажу (базовая пенсия 16 тысяч драмов, плюс надбавки за стаж - по 800 драмов за первые 10 лет и по 500 за последующие) и 64 тыс. - страховую пенсию по старости в 16 тыс драмов.

Документ будет принят в первом чтении на заседании парламента 17 марта.