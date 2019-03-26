Вторник, 26 Марта 2019 12:22

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook призвал всех поддержать сборную страны. "Сегодня все идем на футбол - в 21:00 на Республиканский стадион", - отметил глава правительства.

Матч Армения - Финляндия состоится 26-го марта на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване. Во втором туре отборочного турнира Евро-2020 в группе J сборная Армении примет команду Финляндии на ереванском <Республиканском> стадионе в 21:00. В первом туре в группе J сборная Армении уступила боснийцам в Сараево со счетом 1:2, а финны проиграли итальянцам (0:2). Букмекеры в среднем оценивают победу армянской команды коэффициентом 3.4, победу гостей - 2.3, а ничья получила коэффициент 3.3.