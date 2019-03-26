Вторник, 26 Марта 2019 11:59

АрмИнфо. В минувшие выходные в пункте пропуска "Агарак" в ходе несения службы, при осмотре транспортных средств и лиц, пересекающих государственную границу, сотрудники Пограничного управления ФСБ России в HF пресекли 2 попытки незаконного провоза наркотиков на территорию Армении.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в РА, в первом случае служебная собака обнаружила запрещенные вещества в салоне транспортного средства, а во втором - в специально вшитом кармане брюк.

"В обоих случаях наркотические вещества пытались провезти граждане Исламской Республики Иран, с их слов, следовавшие в Армению для проведения выходных дней, связанных с празднованием иранского Нового года (Новруз). Все изъятые вещества направлены на экспертизу. В настоящее время компетентные органы Республики Армения проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств инцидентов и привлечения виновных лиц к ответственности", - отмечается в сообщении ПУ.