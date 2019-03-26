Вторник, 26 Марта 2019 11:56

АрмИнфо. Дипотношения, установленные между Арменией и Грецией 27 лет назад лишь малая доля той многовековой истории, которая связывает армянский и греческий народы. Об этом 25 марта в Ереване на торжественном приеме по случаю Дня независимости Греции, в котором принимали участие высокопоставленные чиновники, дипломаты, деятели искусства заявила греческий посол в Армении Нафсика Ненси Эва Врайла.

Она напомнила, что армяне и греки жили бок о бок во времена двух великих империй Османской и Византийской, когда не было нужды в визах для общения. По ее словам, после падения этих двух империй армяне и греки разделили те же муки и боролись за независимость своих государств. "Спасшиеся от Геноцида армян и беженцы с Малой Азии вместе с греками в 1923 году на короткий или же долгий срок нашли пристанище в Греции, а затем отправились дальше в Северную или Южную Америку, в Европу и тем самым создали большую армянскую диаспору. Те, кто остался в Греции, одинаково любят и Армению и Грецию, в свою очередь в самой Армении живет малочисленная группа людей, имеющих греческое происхождение и которые сегодня полностью интегрировались в армянское общество", - отметила греческий дипломат.

В тоже время Посол подчеркнула, что сегодня отношения между Арменией и Грецией находятся на очень высоком уровне, при этом она выделила три успешных направления взаимодействия. "Во-первых, по части политических отношений, в 1996 году парламент Греции признал Геноцид армян в Османской империи и криминализировал его отрицание.

<Наша страна содействует Армении в сближении с Европейскими структурами, приветствует подписание между Арменией и ЕС соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, а также готовится ратифицировать это соглашение в греческом парламенте. CEPA откроет возможности для сотрудничества во многих областях, а также обеспечит условия для демократических и экономических реформ в Армении", - сказала дипломат, напомнив об эффективном взаимодействии двух стран на международных площадках и частых взаимных визитов на разных уровнях.

В этом контексте Нафсика Ненси Эва Врайла проинформировала, что сегодня формируется новый трехсторонний формат для взаимодействия по политическим и вопросам диаспоры <Греция-Кипр-Армения>. В этой связи дипломат выразила надежду, что в скором времени главы внешнеполитических ведомств трех стран встретятся впервые на Кипре.

В качестве второго направления взаимодействия Посол указала на сотрудничество в оборонной сфере, которое, по ее убеждению, активно применяется с первых дней установления дипломатических отношений. "Армения и Греция проводят многосторонне сотрудничество в сфере обороны. Одним из основных направлений сотрудничества является военное образование и подготовка, большое число армянских офицеров прошли обучение в греческих военных учреждениях. Кроме того, Армения и Греция эффективно сотрудничали в рамках международной миротворческой деятельности", - сказала Посол.

В качестве третьего важного направления сотрудничества между двумя станами греческий дипломат указала на обмен туристами. По ее словам, в последние годы зафиксировано значительное увеличение количества туристов из Армении в Грецию, чему способствовало открытие регулярных рейсов из Еревана в Афины, а также чартерных рейсов на Крит, в Салоники, Халкидики, на острова Родос и Корфу. "Я рада сообщить, что Греция стала направлением №1 для отдыха армян, тем самым стимулируя бизнес контакты и связи между людьми. Неоспоримо, что необходимо еще больше развивать и укреплять торгово-экономические связи, это также касается и культурного обмена. Мы обещаем работать по этим двум направлениям. Мы также намерены содействовать Армении по вопросу либерализации визового режима", -сказала дипломат.

В заключение Нафсика Ненси Эва Врайла напомнила, что на днях в Ереване состоялся армяно-греческий бизнес-форум и выразила надежду, что в скором времени в Историческом музее Армении будут выставлены экспонаты византийского искусства, привезенные из Греции.