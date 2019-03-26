Вторник, 26 Марта 2019 11:55

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении на заседании 26 марта отклонило законодательную инициативу депутатов от фракции "Процветающая Армения" о включении в повестку НС РА проекта поправок в Трудовой кодекс.

По словам одного из авторов представленного документа Геворка Петросяна, предлагается, в частности, внести в Трудовой Кодекс поправки, позволяющие работодателю увольнять сотрудника, если он не приходит на работу без уважительной причины хотя бы один день. Если же он физически присутствует на работе, но не работает, то, по мнению депутата, его надо уволить после трех замечаний. Тем самым, как подчеркнул Петросян, будут защищены интересы работодателей.

Однако, как посчитало и правительство, и депутаты от правящего блока "Мой шаг", данная мера представлена в действующем законодательстве и не требует применения дополнительных санкций.