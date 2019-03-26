Вторник, 26 Марта 2019 11:50

АрмИнфо. Число погибших в результате наводнения охватившего иранский город Шираз (провинция Фарс) на юге страны возросло до 19. Об этом сообщает агентство IRNA.

По данным агентства из-за продолжающихся сильных дождей, западной, южной, юго-западной и центральной частям страны также угрожает наводнение.

Отметим, что Шираз, провинция Фарс, является одним из важнейших туристических пунктов в Навруз.

В свою очередь агентство Tasnim сообщило в понедельник о ливнях, которые обрушились на западную провинцию Лурестан и южную Фарс. Как отмечает агентство, на прошлой неделе проливные дожди прошли в северных провинциях Мазандеран и Голестан. Из-за этого реки вышли из берегов, затопив города, поселки, деревни и фермерские угодья. Tasnim указывал, что более 56 тыс. человек пострадали как минимум в 70 деревнях в Голестане и более чем в 200 в Мазандеране.

Всего через несколько дней после массовых наводнений в северных провинциях Ирана в Новрузе, из-за продолжающихся проливных дождей в южной и юго-западной частях Ирана, сегодня затоплены южные части Ирана.

Наводнение также привело к перекрытию дорог в некоторых провинциях Ирана, в том числе в провинции Хорасан Разави на северо-востоке Ирана.

Рекомендуется, чтобы люди по всему Ирану избегали ненужных поездок из-за продолжающихся дождей и наводнений в более чем 25 провинциях страны.

Ожидается, что в ближайшие два дня в Иране ожидается новая волна осадков. Согласно прогнозу, дожди продолжатся в большинстве районов Ирана в течение нескольких дней.

Дождь и наводнение на прошлой неделе за последние 50 лет охватили большую часть провинции Голестан к северу от Ирана, и, несмотря на ночные усилия служб по оказанию помощи, проблемы наводнений на севере Ирана все еще продолжаются.

Верховный лидер Исламской Республики Иран Аятолла Сейед Али Хаменеи, и президент Хасан Рухани распорядились о том, чтобы органы и связанные с ними организации немедленно приступили к решению проблем пострадавших от наводнения. Ряд должностных лиц власти также посетили пострадавшие зоны наводнения.

Некоторые страны также выразили сочувствие иранскому народу и выразили готовность оказать помощь пострадавшим от наводнения зон Ирана.