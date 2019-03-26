Вторник, 26 Марта 2019 11:36

АрмИнфо. Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу в Армении ждут от властей ощутимых результатов в борьбе с коррупцией. Об этом говорится в совместном заявлении, завершивших свой визит в Ереван с 12 по 14 марта, содокладчиков ПАСЕ по мониторингу в Армении Юлии Левочкиной (Украина) и Андрея Ширцеля (Словения).

<Власти Армении прекрасно понимают, что у народа крайне высокие ожидания от революции, поэтому важно, чтобы реализуемые сейчас реформы привели к конкретным и ощутимым результатам>,- говорится в заявлении. Содокладчики, посетившие Армению с миссией по сбору фактов, констатируют, что проведенные в декабре прошлого года внеочередные парламентские выборы были свободными и справедливыми. Авторы заявления также приветствуют коррупционную борьбу правительства, и ожидают увидеть ощутимых результатов в этом направлении.