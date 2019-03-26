Вторник, 26 Марта 2019 11:35

АрмИнфо. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в сопровождении президента Федерации футбола Армении (ФФА) Артура Ванецяна посетил Футбольную академию в Аване. Глава правительства обошел академию, ознакомился с созданными здесь условиями и существующими инфраструктурами.

Руководители ФФА представили Николу Пашиняну программы, осуществляемые в направлении развития футбола в нашей стране и намеченные на ближайшее время.

Согласно информации пресс-службы премьер-министра, далее Пашинян встретился с тренерским составом и футболистами Национальной сборной Армении. Они готовятся к отборочному матчу чемпионата Европы 2020 года Армения-Финляндия, который состоится 26 марта на Республиканском стадионе Еревана.

Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян подарил Николу Пашиняну футболку сборной и мяч с автографами футболистов.

Обращаясь к присутствующим, Никол Пашинян отметил: "Уважаемые тренеры Национальной сборной Армении, футболисты, представители Федерации, для меня счастливый случай встреча в таком формате, и думаю, нет необходимости говорить, насколько важен для всех нас футбол, те возможности, которые могут быть созданы для нас посредством футбола''.

По словам премьера, немногим ранее были обсуждены перспективы развития армянского футбола. Основным моментом данного обсуждения, как указал Пашинян, является то, что посредством футбола можно изменить весь спектр общественной жизни и взаимоотношений, вплоть до того, чтобы пересмотреть самочувствие людей и их самооценку как граждан страны. "С помощью футбола можно также изменить настроение страны и всего общества. Именно в этом ключе считаю важным роль спорта и, в первую очередь, футбола, как самого массового вида спорта ", - подчеркнул он.