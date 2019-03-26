Вторник, 26 Марта 2019 11:22

АрмИнфо. Турецкая военная авиация 47 раз нарушила в понедельник греческое воздушное пространство. Об этом, как сообщает ТАСС, сообщил Генеральный штаб национальной обороны Греции.

По приведенным им данным, "восемь турецких военных самолетов совершили 47 нарушений воздушного пространства", когда Греция праздновала 198-ю годовщину национально-освободительной революции 1821-1829 годов против 400-летнего ига Османской империи.

Как отмечает Генеральный штаб, впервые с 2016 года турецкая авиация вторгалась в греческое воздушное пространство 25 марта, нарушив договоренности о том, чтобы две страны воздерживались от проведения учений и маневров во время национальных праздников. Турецкие самолеты совершили почти полсотни нарушений, побив рекорд 2009 года, подчеркнули греческие военные.

Генеральный штаб национальной обороны Греции также подтвердил, что два турецких истребителя F-4 пытались помешать полету военно-транспортного вертолета Sikorsky, на котором премьер-министр Алексис Ципрас летел на небольшой греческий островок Агатониси для того, чтобы отметить с его жителями национальный праздник Греции. Как сообщается, два турецких F-4, вторгшиеся без предоставления плана полета в район полетной информации Афин (Athens Flight Information Region, FIR) в зоне между греческими островами Самос и Кос на высоте 6000 футов (примерно 1800 м), попытались приблизиться к военному вертолету с греческим премьером, который летел на высоте 2000 футов (600 м) близ островков Агатониси и Арки. Из- за этого греческому вертолету пришлось резко снизиться чуть ли не до 100 футов (около 30 м), совершая маневры. На перехват турецких истребителей, приблизившихся к вертолету премьера на расстояние 4 миль (около 6,5 км), поднялись греческие F-16, которые в соответствии с международной практикой заставили нарушителей покинуть греческое воздушное пространство.

После инцидента агентство Anadolu со ссылкой на источник в силах безопасности республики опровергло сообщения о том, что турецкая авиация создавала помехи для пролета вертолета с Алексисом Ципрасом. Согласно сообщению агентства, вертолет греческого премьера никто не преследовал, а истребители ВВС Турции выполняли плановое задание.

Как сообщили источники в МИД Греции телеканалу Sky, в связи с тем, что Турция отказывается признать, что ее авиация создавала помехи для полета вертолета с премьер-министром Греции, греческое внешнеполитическое ведомство готовит жесткий демарш в связи "с беспрецедентными действиями" турецких ВВС.

Греция и Турция - союзники по НАТО - находились на грани войны в 1996 году из-за претензий турецкой стороны на два греческих необитаемых скалистых островка под общим названием Имиа, которые Анкара продолжает изображать на картах как свои (по-турецки они называются Кардак).

Территориальные воды Греции распространяются на шесть морских миль вокруг более чем 2 тыс. ее островов в Эгейском море, но Афины заявляют, что они имеют право расширить их до 12 морских миль - стандарта, признанного на международном уровне. В свою очередь Анкара предупреждала Афины, что такое расширение Грецией своих территориальных вод стало бы "причиной для войны".

При этом Турция не признает 10-мильную воздушную зону Греции вокруг островов, считая, что греческое воздушное пространство, как и территориальные воды, ограничено шестью морскими милями. В результате турецкие истребители с вооружением на борту регулярно вторгаются в район полетной информации соседнего государства без предоставления плана полетов, а Греция поднимает на их перехват свои самолеты.

В 2006 году в ходе операции по перехвату нарушителей воздушного пространства произошло столкновение турецкого истребителя с греческим самолетом. Турецкий летчик сумел тогда катапультироваться, а греческий погиб. В апреле 2018 года погиб греческий пилот самолета "Мираж-2000-5", участвовавшего в операции по перехвату самолетов ВВС Турции и упавшего в море при возвращении на базу.