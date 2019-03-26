Вторник, 26 Марта 2019 10:23

АрмИнфо. Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, в Год российского театра реализует проект <РУСАЛ ФестивАL #Театр> в 12 городах своего присутствия в России и Армении. Целью проекта является поддержка интереса к культуре и театральному искусству.

<РУСАЛ ФестивАL #Театр> пройдет с 25 марта по 5 июня. В рамках проекта зрители увидят 23 спектакля Школы-студии МХАТ и ее выпускников - театра <Июльансамбль>. Гастроли молодых актеров уже более 10 лет организует Фонд <Вольное дело>.

Ереван впервые включен в программу театрального фестиваля РУСАЛа. Партнером проекта в столице Армении стал Русский драматический театр имени К. Станиславского, на сцене которого в начале июня гости продемонстрируют два спектакля.

Помимо постановок, программа проекта включает встречи с известными театральными деятелями. Так, в Ереване, Красноярске, Новокузнецке пройдут мастер-классы художественного руководителя "Июльансамбля" и Центра имени Вс. Мейерхольда, педагога Школы-студии МХАТ, режиссера Виктора Рыжакова.

<Компания проводит театральный фестиваль уже в третий раз. В этом году мы расширили географию проекта и сделали программу фестиваля еще более насыщенной и разнообразной>, - рассказала директор департамента общественных связей компании РУСАЛ Ольга Санарова.

Театральный фестиваль РУСАЛа - социальный проект компании. Билеты на спектакли бесплатные, распространяются по культурным, образовательным и административным учреждениям, среди представителей театральной среды, сотрудников предприятий.