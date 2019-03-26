Вторник, 26 Марта 2019 10:05

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении открыта для сотрудничества с Советом Европы по всем возможным программам, направленным на укрепление институтов защиты прав человека, развитие возможностей прокуратуры и реформирование судебно-правовой системы.

Об этом накануне в ходе встречи с главой директората по правам человека и верховенства закона Совета Европы Кристофом Пуарелем заявил генеральный прокурор РА Артур Давтян.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, Кристоф Пуарель отметил, что прокуратура Армении играет ключевую роль в обеспечении гарантий соблюдения прав человека, особенно в системе уголовно-правового правосудия, что создает большие возможности для совместной работы в этой сфере.

В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся зашиты прав человека, исходящие из ряда положений Европейской конвенции о правах человека, а также процесса выполнения обязательств по реализации решений Европейского суда по правам человека, принятых в отношении граждан Армении.

Кристоф Пуарель выразил надежду, что внедрение новых механизмов по защите прав лиц, особенно проходящих в рамках уголовного производства, а также работа по разработке нового Уголовного кодекса будет завершена в кратчайшие сроки. Он высоко оценил роль прокуратуры РА в данном процессе.