Вторник, 26 Марта 2019 10:02

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян в административном комплексе министерства обороны провел встречу с участниками оперативного сбора руководящего состава Вооруженных сил.

Как сообщила пресс-служба правительства РА, приветствуя участников оперативного сбора вооруженных сил Республики Армения, премьер-министр отметил, что встреча является хорошей возможностью для обсуждения различных вопросов повестки развития страны.

В своей речи глава правительства коснулся текущей экономической ситуации в стране, рассказал о шагах по реализации экономической революции и модели экономического развития, подчеркнув, что благоприятная экономическая ситуация будет способствовать быстрому решению проблем в вооруженных силах. В этом контексте Никол Пашинян представил направленные на создание благоприятных условий для военнослужащих и решение социальных вопросов шаги государства, которые будут продолжительными и будут направлены на достижение ощутимых результатов для военнослужащих вооруженных сил.

Никол Пашинян коснулся внешнеполитических вызовов, региональной военно-политической ситуации и развития событий. Он подробно рассказал о переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, представил детали последней встречи с премьер-министром Грузии и др