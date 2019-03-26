Вторник, 26 Марта 2019 10:01

АрмИнфо. До конца текущей недели температура воздуха в Армении существенно не изменится.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, днем 26-го марта, а также 28-30 марта время от времени ожидаются осадки, в горных районах и предгорьях - в виде снега, в долинах - в виде дождя. 27-го марта ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с.

В Ереване днем 26-го марта, а также 28-30 марта время от времени ожидаются осадки, в высокогорных местах города - в виде снега. 27-го

марта ожидается погода без осадков.