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 Вторник, 26 Марта 2019 10:00
Александр Аванесов

В Москве состоится встреча духовных лидеров Армении и России

В Москве состоится встреча духовных лидеров Армении и России

АрмИнфо.25 марта Католикос всех армян Гарегин II с патриаршим визитом отбыл в Москву.

Согласно сообщению пресс-службы Первопрестольного Эчмиадзина, в российской столице Гарегин II проведет встречу с меценатами Первопрестольного Эчмиадзина, с которыми намерен обсудить реализуемые под их покровительством программы.

В рамках визита состоится встреча Католикоса с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. 

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