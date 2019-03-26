Вторник, 26 Марта 2019 09:55

АрмИнфо. 26 марта в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.Как передает пресс-служба МЧС РА, закрыт перевал Варденяц. Труднопроходимы участок Ланджика автодороги Ереван-Гюмри, повороты Дилижана (для грузовиков с прицепом), межобщинные автодороги регионов Ашоцк, Амасия Ширакской области, сел Меликгюх, Чарчакис Арагацотнской области и автодорога Сотк-Карвачар.

На поворотах Спитака и Степанавана, на межобщинных автодорогах Сюникской области, регионов Апаран, Арагац Арагацотнской области, а также на автодорогах Спитак-Гюмри, Талин-Ланджик-Мастара наблюдается гололедица. Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда- Ларс открыта для всех типов автомобилей. Однако, по данным Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России наблюдается скопление автомобилей.