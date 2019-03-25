Понедельник, 25 Марта 2019 21:26

АрмИнфо. Грузия обязательно вступит в НАТО и Россия не сможет оказать влияния на этот процесс. Об этом заявил находящийся с визитом в Грузии генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Грузия является суверенным государством и сама может выбрать, в какие механизмы безопасности объединиться. Об этом заявляет не только НАТО – эти принципы согласованы между всеми странами. Россия также заявила, что согласна с этим, подписав Хельсинкский акт и многие другие документы, где явно и четко подтвердила, что у каждой нации есть право выбрать свое будущее, присоединиться к военному альянсу и так далее», – заявил 25 марта Столтенберг.

Генсек провел параллель со своей родиной – Норвегией, которая присоединилась к НАТО в 1949 году на фоне противодействия со стороны СССР. «Сталину этот факт не понравился, однако страны-члены Альянса тогда заявили, что они следуют не воле Сталина, а действуют согласованно. Это касалось Норвегии, то же самое произойдет с Грузией. Это решение зависит от вас и 29 стран-членов Альянса», – подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Позже в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2» Йенс Столтенберг сказал, что НАТО «никогда не допустит» того, чтобы Россия заблокировала членство Грузии в Альянсе. «Союзники четко сказали, что Грузия станет членом НАТО. При этом нам известно о статусе оккупированных территорий, это вопрос, по урегулированию которого мы должны найти пути, но на данном этапе главное, чтобы Грузия направила все свое внимание на реформы, на их продолжение и реализацию», – заявил Столтенберг.

Вместе с тем, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов обвинил Столтенберга в том, что тот прибыл в Грузию, чтобы внести напряженность в ситуацию с Абхазией и Цхинвальским регионом. «Они разжигают костер войны с новой силой», – заявил СМИ российский депутат.

Красов также обвинил НАТО в необоснованности обещаний насчет будущего членства Грузии в Альянсе: «Они держат грузинскую сторону в иллюзиях, что те могут быть приняты в НАТО. Хотя устав Альянса прямо говорит, что у государства, имеющего территориальные споры, нет возможности войти в состав военного блока. Но тем не менее, НАТО поддерживает эти иллюзии».