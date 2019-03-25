Понедельник, 25 Марта 2019 21:19

АрмИнфо. Белый дом в понедельник заявил, что президент Дональд Трамп полностью оправдан по итогам затяжного расследования о российском вмешательстве в выборы, назвав доклад спецпрокурора Роберта Мюллера «полным и абсолютным оправданием». Сообщает "Голос Америки".

Как заявила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс, выступая в эфире телеканалов NBC и CNN, теперь американская общественность знает, что между Россией и предвыборным штабом Трампа «не было никакого сговора» с целью помочь ему одержать победу на выборах 2016 года и что он не пытался воспрепятствовать правосудию.

В воскресенье генеральный прокурор Уильям Барр представил четырехстраничное резюме доклада по итогам расследования, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер. Как написал Барр в письме лидерам Конгресса, Мюллер пришел к выводу, что Трамп и его предвыборный штаб не вступали в сговор с Москвой. При этом, по его словам, часть доклада, которая касается воспрепятствования правосудию, «не содержит вывода о том, что президент совершил преступление, но и не оправдывает его».

Ознакомившись с докладом Мюллера, Барр и заместитель генпрокурора Род Розенстайн сочли, что достаточных оснований для выдвижения обвинений в воспрепятствовании правосудию нет. Барр подчеркнул, что решение не основано на давней политике Минюста, которая предполагает, что в отношении действующего президента выдвигать обвинения нельзя.

«Сложно препятствовать правосудию в отношении преступления, которого не было», – сказала Сандерс в эфире CNN, хотя в судебной практике США бывали подобные случаи.

Барр написал: «Для вынесение обвинительного приговора о воспрепятствовании правосудию необходимо неопровержимо доказать, что лицо, действовавшее с коррупционным умыслом, совершало действия, нацеленные на воспрепятствование». Мюллер, в частности, пытался установить, было ли нацелено на воспрепятствование решение Трампа отправить в отставку директора ФБР Джеймса Коми. Коми возглавлял расследование по российскому делу до назначения Мюллера.

В интервью NBC Сандерс сказала, что расследования «не должно было быть». «Это была пустая трата времени и денег налогоплательщиков на протяжении двух лет. Они потратили более 25 миллионов долларов, только чтобы установить, что ничего не было. Нельзя, чтобы подобное когда-либо случилось с другим президентом», – подчеркнула она.

Трамп многократно называл расследование Мюллера «охотой на ведьм», однако Сандерс не стала отвечать на вопрос о том, следует ли президенту извиниться перед спецпрокурором.

«Демократам и либеральным СМИ следует извиниться перед президентом и американским народом, – сказала она. – Они потратили впустую два года и создали огромный беспорядок, отвлекающий внимание от вещей, которые влияют на повседневную жизнь людей».

Трамп в воскресенье написал в «Твиттере»: «Не было сговора, не было воспрепятствования (правосудию), полное и абсолютное оправдание, сохраним Америку великой».

Позже, беседуя с журналистами, он назвал расследование «самым нелепым явлением», о каком ему доводилось слышать. «Это позор, что нашей стране пришлось через это пройти, – сказал Трамп, беседуя с журналистами перед тем, как взойти на борт президентского самолета, чтобы вернуться из Флориды в Вашингтон. – Это было незаконное дело, которое провалилось. И надеюсь, что кто-то обратит внимание и на другую сторону».

Демократы в Палате представителей и кандидаты в президенты, участвующие в борьбе за номинацию от Демократической партии, требуют, чтобы Барр обнародовал полный текст доклада и тысячи собранных в ходе расследования материалов. Однако пока неясно, в каком объеме Барр обнародует доклад и обнародует ли вообще.

Некоторые законодатели также заявляют, что планируют вызвать Барра для дачи показаний по поводу его решения не выдвигать обвинения в воспрепятствовании правосудию, а также получить показания от Мюллера.

Ранее в этом месяце Палата представителей единогласно проголосовала за то, чтобы потребовать обнародования доклада Мюллера в полном объеме. Многие законодатели также хотят ознакомится с материалами, на которых основаны его выводы, в особенности теперь, когда Барр написал, что доклад не оправдывает президента, хотя сам Трамп и заявляет об обратном.

«Письмо генпрокурора Барра содержит столько же вопросов, сколько и ответов, – заявили спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и сенатор-демократ Чак Шумер. – Учитывая известное общественности предвзятое отношение Барра к расследованию (руководимому) спецпрокурором, он не является нейтральным наблюдателем и находится не в той в позиции, которая позволяла бы делать объективные выводы по поводу доклада».

Глава Юридического комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер заявил, что комитет в ближайшем будущем вызовет Барра для дачи показаний «в свете вызывающих обеспокоенность расхождений и итогового решения Минюста, принятого после получения доклада специального прокурора, в котором Мюллер не оправдал президента».

Тем временем лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что из письма Барра «абсолютно очевидно, без тени сомнения, что никакого сговора не было».