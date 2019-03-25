Понедельник, 25 Марта 2019 21:08

АрмИнфо.Сохранение за бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым ряда ключевых постов говорит о сохранении прежнего курса республики, направленного на укрепление стратегического партнерства с Москвой. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

- Сложив полномочия президента, Нурсултан Абишевич продолжит выполнять обязанности председателя Совета безопасности Казахстана – органа, где формируются основные стратегические цели и долгосрочные задачи развития страны. Он остается членом Конституционного совета и председателем лидирующей политической партии, влияющей на принятие решений. Это свидетельствует о сохранении прежнего курса республики, направленного на укрепление стратегического партнерства с Москвой, на дальнейшее развитие добрососедских отношений между нашими государствами, - сказал Патрушев.

- Глубоко убежден, что происходящие в руководстве Казахстана изменения дадут дополнительный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества России и Казахстана, как на международной арене, так и в двусторонних отношениях, - добавил Патрушев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об отставке 20 марта. Полномочия главы государства перешли к Касым-Жомарту Токаеву, который до этого был председателем сената парламента страны. Токаев принес присягу народу республики. Срок полномочий президента истекает в 2020 году.