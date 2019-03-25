Понедельник, 25 Марта 2019 21:00

АрмИнфо. Гюмри возрождается в качестве культурной столицы Армении. В 2022 году в здесь будет открыт Экспериментальный центр исполнительных искусств «Харатьян» (Kharatian Experiential Center for the Perfoming Arts). Об этом было заявлено 25 марта в ходе мероприятия, приуроченного старту программы, реализуемой в Армении Фондом «Балет 2021» при грантовом содействии ЕС в размере 11 млн. евро.

Инициатором и художественным руководителем проекта является балетмейстер и народный артист Армении Рудольф Харатьян. Архитектором центра выступит Азат Шишманян из Канады. Местом для реализации программы станет бывшее здание центра культуры Гюмри, расположенное по соседству с железнодорожной станцией города, стены которого уцелели после землетрясения. По задумке архитектора, предусмотрено сохранить участки имеющие историко-культурное значение, в частности, мозаику «Танец Сасунцев», автором которого является выдающийся художник Фердинанд Манукян. Здание центра, по словам, Шишманяна, будет представлять собой сочетание старого и современного.

В беседе с АрмИнфо, Рудольф Харатьян отметил, что идея создания подобного центра зародилась у хореографа давно. Переехав 10 лет назад в Армению, он привез с собой порядка 30 как старых, так и новых представлений. «Но, как мне показалось Армения была не готова к подобному темпу, мышлению, той ответственности и дисциплины, которая требуется для ежедневной работы. А Гюмри оказался готовым», - заметил он. Артист рассказал, что после проведения мастер-классов в Гюмри, понял, что в этом городе есть существенный потенциал, который не реализован. «Благодаря Гюмри мы сможем привести мир в Армению, и благодаря потенциалу этого же города выйти в мир», - подчеркнул он.

По словам Харатьяна, в центре смогут обучаться порядка 120 детей. Кроме того, инициаторы проекта намерены обучать детей бесплатно. «Мы хотим, чтобы у всех была возможность развиваться. Но, безусловно, наиболее способные пойдут вперед. В частности, до 2027 года предусматриваем, что будем иметь балетную группу, которая сможет наши идеи разделить с миром, в том числе гастролировать», - пояснил он. Харатьян особо подчеркнул важность поддерживания связей с внешним миром. В этом ключе он отметил, что друзья «по цеху» уже с нетерпеньем ожидают открытия центра в Гюмри, чтобы отправлять сюда учится своих воспитанников, а также ожидают учащихся гюмрийского центра у себя за границей.

Важным компонентом центра, по словам Харатьяна, станет исследовательский центр, объектом исследования которого будет архетип армянского народа. «Мы должны знать, чем мы отличаемся, каков наш эмоциональный фон, чем мы можем быть интересны миру. Однако, уверен, что как мы нуждаемся в мире, так и мир нуждается в нас», - сказал артист.

В беседе с АрмИнфо исполнительный директор программы Лилит Петросян отметила, что в центре помимо балетного класса для детей, будет проводится обучение и подготовка хореографов. Кроме того, в сотрудничестве с ОО «Эмили Арегак» предусмотрены специальные занятия для детей, имеющих ограниченные возможности. Также посещать центр смогут все желающие, в том числе туристы и обучаться хореографии, в том числе азам балета, йоги.

Отметим, что Рудольф Харатьян – заслуженный советский и армянский танцор и хореограф. Окончил хореографические училища Еревана и Ленинграда, режиссерское отделение ГИТИСа. Создал "Камерный балет Армении", где ставил новаторские спектакли. С 1986 года работал с труппой классического балета Канады, затем был арт-директором Кировской балетной академии в Вашингтоне (1992-2006). Преподавал в Ереванском хореографическом училище. В 2009-2014 - главный балетмейстер и художественный руководитель Ереванского академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна. Заслуженный артист Армянской ССР (1974) и Народный артист Республики Армения (2012).