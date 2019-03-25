Понедельник, 25 Марта 2019 19:05

АрмИнфо. Ереванский суд общей юрисдикции 25 марта под председательством судьи Армана Ованнисяна отклонил жалобу, поданную группой защиты второго президента РА Роберта Кочаряна. Об этом сообщает группа защиты второго президента РА.

"Ранее мы сообщали, что группа защиты Роберта Кочаряна подала ходатайство в Специальную следственную службу (ССС) для уточнения обвинений в адрес Роберта Кочаряна, которое, однако, было отклонено ССС. Данное решение группа защиты обжаловала", - отмечается в сообщении группы, в котором также подчеркивается, что решение суда об отклонении еще не представлено группе защиты.

Отметим, что второй президент Армении Роберт Кочарян находится под арестом. Он обвиняется в попытке свержения Конституционного строя 1 марта 2008 года.