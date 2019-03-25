Понедельник, 25 Марта 2019 18:53

АрмИнфо.Посол Армении в Чехии Ашот Овакимян 22 марта встретился с заместителем министра иностранных дел Чешской республики по юридическим и консульским вопросам Мартином Смолеком (Martin Smolek). Об этом сообщили АрмИнфо в МИД РА. Заместитель министра приветствовал Овакимяна в связи с его назначением. На встрече обсуждались детали армяно-чешского двустороннего договорного поля и ряд консульских вопросов.

Посол Армении уделил особое внимание процессу взаимоотношений двух стран, отметив важность ускорения процесса ратификации парламентом Чешской Республики Договора о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения (CEPA), а также начала переговоров по процессу либерализации визового режима ЕС-Армения.