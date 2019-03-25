Понедельник, 25 Марта 2019 18:52

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

26 марта текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?30-16?30 подъезд 2 жилого дома 35 на пр. Саят-Нова;

11:00-16:00 собственные дома 2-17 и жилые дома 12, 14 на 41-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 53, 51 на пр. Аршакуняца, жилые дома 44, 46 на ул. С.Зоравара, школа N99, собственные дома на улицах Неркин

Чарбаха 3, 4, 7, 1-ый переулок 1-ой улицы Неркин Чарбаха, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 3-ей улицы, собственные дома на 3-ей улицы Неркин Чарбаха и собственные дома на 1-ом переулке 7- ой улицы, жилые дома 3, 5 , э и собственные дома на улице Ег.Тадевосяна, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 4, 6, 8 на ул. Ленинградяна и детские сады N156, 157, жилые дома 3, 5, 7, 29 на ул. Алабяна, жилые дома 4, 14, 12, 10, 12/1-1, 12/1-2 на ул. Эстонакан, школа N126, здания школ N185, N188, N195, музыкальная школа N5 11-ого квартала, жилые дома 37, 39, 41, 43, 51, 53, 55, 49, 47 на ул. Раффи, жилые дома 52, 54, 56, 58, 60 на ул. Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 11-52а на 15-ой улице Канакера и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 7, 16-62 на ул. Заробяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 18-22 на пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 30-42 на ул. Сармена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 66-107 на ул. Манушяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 81-103 на ул. Айгекци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 5, 5а, 42, 44 и собственные дома 28-40 на ул. Грибоедова, университет "Айбусак", ЗАО "Веон Армения", "ШШПС" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 48, 48а, 40 на пр. Комитаса и собственные дома 6-24 на 1-ом переулке, ООО <Милена" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 10 на ул. Врацакан и собственные дома 2-12 на 2-ом переулке, ООО "Сем-1", "Белмонте Плюс" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11?00-17?00 села Нор Амасия и Аракс;

в Араратской области:

10?00-15?00 частично села Саят-Нова, Мармарашен;

10?00-16?00 частично села Гая, Овташат, Сипаник и Ланджар;

10?30-16?00 частично село Бардзрашен;

11:00-15:00 частично село Востан;

в Вайоц Дзорской области:

10?00-16?00 территория, прилегающие к офису строительной компании, в городе Вайк;

10?00-15?00 частично село Арени;

в Котайкской области:

11?00-15?00 ООО "Смбат", питание водохранилища ГЭ станции "Арзни в городе Чаренцаван;

в Гегаркуникской области:

10?30-16?30 узел связи, собственные дома на улицах Бурназяна и Абраамяна, детский сад, компания "Агат-777", прилегающие абоненты (не

являющиеся жильцами), жилые дома, прилегающие к кабельным заводам и абонентам (не являющимся жильцами), автошкола, ГГМ Гавара, школа N4 и территории, прилегающие к бывшему совхозу квартала "Ацарат" квартал "Кундж" в городе Гавар;

11?00-13?00 жилые дома 18, 20 на ул. Саят-Нова, прилегающие производственные территории и абонентам (не являющимся жильцами) в

городе Севан;

13?30-15?30 жилые дома 168, 170 на ул. Наирян, жилой дом 1 на ул. Горцаранаин, прилегающие производственные территории и абонентам (не

являющимся жильцами) в городе Севан;

в Ширакской области:

10:00-14:00 восточная часть села Покр Сариар в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 центральная часть села Амасия в Амасийском регионе;

в Тавушской области:

11:00-16:00 улицы Калинина и Абовяна, частично квартал "Шамахян" в городе Дилижан;

в Сюникской области:

11:00-16:00 улицы Шаумяна, Сюника, Чаренца, Паруйра Севака, Гая, жилые дома 35, 74, 75 на ул. Зоравара Андраника, переулок Ширака и

прилегающие абонентам (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.