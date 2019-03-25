Понедельник, 25 Марта 2019 18:51

АрмИнфо.Армения приняла участие в международной Лейпцигской книжной ярмарке, которая проходила 21-24 марта. Участие стало возможным благодаря поддержке Министерства культуры Армении, посольства Армении в Германии и Гете-центра в Ереване.

В армянском павильоне были представлены произведения армянских классических и современных писателей, работы местных и зарубежных авторов по истории Армении на армянском, немецком и других языках.

В рамках фестиваля состоялись чтения немецких переводов из произведений Арама Пачяна, Ованнеса Ераняна и других современных армянских писателей и поэтов, которые были высоко оценены аудиторией.

В рамках ярмарки посол Армении в Германии Ашот Смбатян провел личную беседу с генеральным менеджером ярмарки Оливером Квиллером. Последний с удовлетворением отметил активизацию участия Армении в этом году.

Посол встретился с представителями крупнейших мировых издательских домов.