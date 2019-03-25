Понедельник, 25 Марта 2019 18:47

АрмИнфо.Конверс Банк улучшил условия депозита "Конверс 25" - процентная ставка ежегодно растет на 0,25-0,5%. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе банка, в рамках данного продукта ставка по драмовому депозиту на второй год действия повышается с 9,5% до 9,75%, а по долларовому вкладу - с 5% до 5,5%. Срок действия депозита "Конверс 25" - 24 месяца.

Согласно источнику, максимальный порог процентных ставок будет начисляться в случае вложения депозитов через задействованные Конверс Бакном системы Интернет банк и Мобильный банк. В случае внесения депозитов другими способами, будет действовать процентная ставка на 0,25% ниже.

Депозит "Конверс 25" был внедрен в сентябре 2018г. в связи с 25-летием Банка и стал одним из самых востребованных вкладов, предлагаемых Конверс Банком. К концу прошлого года Банку удалось сформировать портфель по депозиту "Конверс 25" на сумму около 1.9 млрд драмов РА (эквивалент в иностранной валюте).

"В рамках данного депозита Банк предлагает клиентам лучшие условия вложения средств, а именно, высокие процентные ставки по сравнению с аналогичными предложениями на рынке. В случае досрочного расторжения депозитного соглашения в течение второго года после его вложения, клиенту выплачиваются проценты по процентной ставке, установленной для первого года действия депозита. На протяжении всего срока действия депозита клиент может частично списывать средства из основной суммы депозита", - отмечается в сообщении банка.

Более подробно с преимуществами депозита "Конверс 25" можно ознакомиться на сайте Конверс Банка по ссылке https://www.conversebank.am/hy/converse25/

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2019г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк по объему срочных депозитов входит в TOP-5 - 122.4 млрд драмов или $253.1 млн, с годовым ростом на 9%, а за IV квартал 2018г - на 7%. В этом портфеле на долю депозитов физлиц приходится свыше 47%, с годовым ростом абсолютной величины на 11,4% - до 57.9 млрд драмов или $119.7 млн. 2018 год Конверс Банк завершил с чистой прибылью в 4.9 млрд драмов или $10.1 млн, с обеспечением годового роста на 37,7%.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%.