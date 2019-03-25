Понедельник, 25 Марта 2019 18:46

АрмИнфо.Договоренность о следующей встрече - максимум ожиданий от предстоящей встречи Никола Пашиняна с Ильхамом Алиевым. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

Согласно зарубежным дипломатическим источникам АрмИнфо, встреча премьер- министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоится 29 марта в Вене при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Согласно Пашиняну, в повестке его встречи с азербайджанским президентом - конкретизация принципов по урегулированию конфликта и вопрос привлечения Арцаха за стол переговоров.

"На мой взгляд, сегодня можно обсуждать перезапуск простаивающего достаточно долгое время переговорного процесса. На достижение именно этой цели и нацелена серия неофициальных встреч премьер-министра Армении и президента Азербайджана. Ну, и конечно, недавняя активность и заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Все это в совокупности ведет к перезапуску переговорного процесса. Крайне необходимо, чтобы лидеры конфликтующих стран периодически встречались", - подчеркнул он

Комментируя возможную повестку предстоящих переговоров, политолог выразил серьезные сомнения относительно возможности отказа сторон конфликта и сопредседателей от существующих принципов урегулирования. По его оценкам, переговоры будут продолжаться на основе и вокруг мадридских принципов. По мнению Искандаряна, эти принципы можно варьировать, придавать разные контексты и даже смысл, однако, убрать их сегодня со стола переговоров невозможно. "Да, мадридские принципы не соответствуют интересам и не нравятся ни Еревану, ни Баку, ни, тем более, Степанакерту. При этом, для Азербайджана они более вредоносны, чем для армянских сторон конфликта. Именно поэтому в Ереване время о времени озвучивается готовность к переговорам в рамках этих принципов. Армянских политиков за это нещадно критикуют, но, тем не менее, они хотя бы имеют возможность это сказать в отличие от политиков азербайджанских. Хотя переговоры все последние годы шли именно в рамках и на базе мадридских принципов", - подытожил Искандарян. Урегулированием карабахского конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, представленная сопредседателями от России, США и Франции. В настоящее время процесс урегулирования идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", помимо всего прочего предусматривающих территориальные уступки со стороны Арцаха и размещение в зоне конфликта миротворческого контингента. Речь идет, как минимум, о шести районах республики. Со дня подписания трехстороннего соглашения об установлении режима перемирия между сторонами карабахского конфликта минуло почти четверть века. И все эти годы всплески убийств на линии соприкосновения перемежались переговорами в направлении достижения мира. Однако, начиная с конца прошлого года убийства практически прекратились, а посредники МГ ОБСЕ Баку и Ереван заговорили о необходимости подготовки сторон конфликта к миру.