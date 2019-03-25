Понедельник, 25 Марта 2019 17:15

АрмИнфо.Польша направила приглашение Армении принять участие в мероприятиях по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое будет отмечаться 1 сентября.

Как сообщает пресс-службе польского правительства, приглашения были отправлены только государствам - членам ЕС, НАТО и Восточного партнерства. В список попали Белоруссия, Грузия, Армения, Азербайджан, Украина и Молдавия. В польском исполнительном органе также подчеркнули, что государства, которые не входят в эти три организации, не будут приглашены.

В кабмине Армении пообещали корр. АрмИфно уточнить и позже предоставить информацию, получало ли армянское правительство такое приглашение, и в случае если да, то примет ли в них участие премьер-министр Никол Пашинян