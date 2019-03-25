Понедельник, 25 Марта 2019 17:12

АрмИнфо.Специальная следственная служба Армении пока не возбудила уголовного дела относительно обвинений экс-замминистра обороны Вагана Ширханяна в адрес второго президента РА Роберта Кочаряна, обнародованных в его открытом письме.

Как сообщила в беседе с корреспондентом АрмИнфо пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян, дело пока не возбуждено, но Специальная следственная служба готовит материалы относительно одного из озвученных Ширханяном обвинений, а именно по части <фальсификации президентских выборов 1998 года>. <Рассмотрение всех остальных обвинений, в адрес Кочаряна, озвученных Ширханяном, вне компетенции ССС>,- пояснила Оганджанян. Она также подтвердила информацию о допросе Ширханяна в рамках следственных мероприятий. <Других подробностей, к сожалению, сообщить не могу>,- отметила Оганджанян.

Отметим, что в своем открытом письме Роберту Кочаряну Ширханян, в частности, написал: <1998г, 30 марта, второй тур президентских выборов. 27 процентов голосов отданы за тебя, исключительно благодаря Вазгену Саркисяну (премьер Армении, погибший во время теракта в парламенте РА 27 октября 1999 года, ред.). Однако ты <превратил> эти 27% в 59% и провозгласил себя президентом Армении. А получившему 73% Карену Демирчяну (впоследствии спикер парламента, также погибший во время теракта, ред.) <великодушно отдал> 41%, пообещав ему пост премьер- министра, по требованию Вазгена Саркисяна. И, конечно, обманул, как всегда>.

В письме Ширханян обвиняет Кочаряна в политических убийствах, саботаже, коррупции, попытке обмена Мегри на Лачин и косвенно даже намекает о его причастности к теракту 27 октября 1999 года. Отметим, что Кочарян в настоящее время арестован по обвинению в свержении конституционного строя в рамках дела 1 марта 2008 года. В отношении членов семьи Кочаряна выдвинуто также обвинение в отмывании денег. Не исключено, что его обвинение будет дополнено и новыми эпизодами, в частности, по фальсификации выборов, если остальные обвинения Ширханяна не будут рассмотрены соответствующими структурами.