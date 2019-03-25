Понедельник, 25 Марта 2019 16:46

АрмИнфо.Начальник армянской Полиции Валерий Осипян опроверг информацию СМИ о том, что племянник экс-президента Сержа Саргсяна - Нарек Саргсян связывался с ним по телефону.

"Официально заявляю, что Нарек Саргсян или кто-либо не звонил мне. Если докажите обратное, готов подать заявление об отставке", - заявил он 25-го марта в беседе с журналистами после заседания правительства.

Валерий Осипян попросил представителей СМИ не распространять непроверенную информацию. Подобные слухи, как указал глава Полиции, мешают работе правоохранителей. На вопрос, есть ли проблемы в связи с экстрадицией Нарека Саргсяна в Армению, Осипян отметил, что Полиция сделала свою работу, остальное вне компетенции правоохранительных органов страны.

Напомним, что Нарек Саргсян и его охранник были объявлены в розыск в Армении 5 июля 2018 года по обвинению в хранении оружия и наркотиков, которые были обнаружены в ходе обыска в его квартире. Полиция Армении в сотрудничестве с Интерполом и зарубежными коллегами 6 декабря в Праге обнаружила находящегося в международном розыске Нарека Саргсяна

- сына Александра (Сашик) Саргсяна, брата экс-президента Армении Сержа Саргсяна.

Во время обнаружения при нем был фальшивый паспорт гражданина Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса. Полиция Армении обратилась в Генпрокуратуру для организации процесса экстрадиции Саргсяна. 23-го января с.г. прокуратура Праги подтвердила факт получения запроса.

Некоторые СМИ Армении тогда сообщили, что правоохранителям удалось обнаружить в Праге племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна якобы с помощью криминального авторитета Андраника Согояна ("Зап"). Вскоре информация была опровергнута самим Осипяном.