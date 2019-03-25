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АрмИнфо.В Кремле негативно отнеслись к отсутствию приглашения от Польши на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, роль страны в данном событии невозможно недооценить.
«Любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия нашей страны не могут считаться полноценными», — сказал Песков журналистам в понедельник, 25 марта.
В феврале МИД Польши рекомендовал властям пригласить президента России Владимира Путина, однако окончательное решение принимал польский лидер Анджей Дуда. Позже МИД страны объяснил решение не звать представителей РФ «проблематичной исторической логикой» России.
В Совете Федерации решение назвали проявлением полной политической неблагодарности и посоветовали Варшаве не забывать, «благодаря кому война закончилась».
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. В последние годы антироссийски настроенные власти Варшавы игнорируют вклад Советского Союза в победу над Третьим рейхом, несмотря на то, что именно солдаты Красной армии освобождали захваченные страны Европы, в том числе Польшу, - говорится в материале газеты "Известия".
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|Йенс Столтенберг – Грузии: «Надеемся скоро увидеть вас в НАТО»
|Белый дом заявляет, что доклад по «российскому расследованию» оправдывает Трампа
|В 2022 году в Гюмри откроется Экспериментальный центр исполнительных искусств «Харатьян»
|Решением председателя Национального Собрания РА 26 марта будет созвано внеочередное заседание парламента
|Ереванский суд общей юрисдикции отклонил жалобу, поданную группой защиты второго президента РА Роберта Кочаряна
|Посол Армении в Чехии встретился с заместителем министра иностранных дел Мартином Смолеком
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 26-го марта
|Армения приняла участие в международной Лейпцигской книжной ярмарке
|Конверс Банк улучшил условия депозита "Конверс 25" - ставка ежегодно растет
|Прогноз: Договоренность о следующей встрече - максимум ожиданий от предстоящей встречи Пашинян-Алиев
|ЕС завершил подготовку к неконтролируемому "Брекзиту"
|Польша пригласила Армению принять участие в мероприятиях, приуроченных 80- летней годовщине начала Второй мировой войны
|ССС пока не возбудила уголовного дела относительно обвинений Вагана Ширханяна в адрес Роберта Кочаряна
|Глава полиции опровергает фейки о звонке ему племянника экс-президента
|Профессора ЕГМУ проводят бесплатные консультации для жителей Еревана и регионов
|Вараздат Карапетян: Разрабатываемые в рамках МПА СНГ модельные законы могут служить ориентиром для Армении
|В Кремле осудили отказ Польши приглашать РФ на годовщину Второй мировой войны
|Правительство предоставит трем спортивным детско-юношеским клубам более 626 млн драмов
|Правительство Армении окончательно определилось с допустимыми сроками ввоза праворульных авто
|Известны дата и место встречи Алиев-Пашинян
|Ереван: Альтернативы мирному переговорному процессу по урегулированию карабахского конфликта нет
|Замминистра здравоохранения: С 1 января 2019 года зарплаты в поликлиниках были существенно повышены
|Пашинян: Ректорам, превратившим ВУЗы в партийные ячейки, не место в новой Армении
|Генрих Мхитарян подарил Армену Саркисяну свою футболку
|Смбат Саиян: Минтруда предлагает установить порог минимальной пенсии в размере 25.500 драмов
|Арам I повторно освятит армянский кафедральный Собор сорока мучеников в Алеппо
|Премьер: ни для кого не секрет, что Армения имеет проблемы с образовательным контентом
|В Израиле "пахнуло фашизмом"
|НАТО призвала Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии
|Эксперт: Вовлечение людей в сектантскую деятельность в Армении превратилось сегодня в целую криминальную отрасль
|Эксперт: Выпады в адрес российской военной базы в Армении и заявления, направленные на разрушение триединства "Армения-Арцах-Диаспора" звучат из одних и тех же уст
|Эксперт: <Бархатный переворот> в Армении был заранее хорошо подготовлен и совершен на высоком технологическом уровне
|Послы стран ЕАЭС подчеркивают необходимость сохранения духовных и традиционных устоев в развитии государств
|Эксперт: На смену модели глобализации по западному образцу приходят региональные блоки, основой которых будут <расширенный Запад> и <большая Евразия>
|ЕСПЧ запросил у правительства Армении документацию в рамках иска защиты генерала Манвела Григоряна
|Дональд Трам поздравил президента Туркменистана с Международным днем Новруз
|Давид Тоноян рассказал руководящему составу армянских ВС о вызовах, стоящих перед Арменией и Арцахом
|Следственный комитет РФ возложил на диспетчеров вину в гибели гражданина Армении на ВПП Шереметьево
|Америа на субботнике
|США уже сегодня могут признать суверенитет Израиля над Голанами
|В министерстве обороны Армении сегодня Никол Пашинян проведет обсуждения в закрытом режиме
|"Верхний Ларс" закрыт для проезда траснпортных средств: С российской стороны на КПП скопилось 179 машин
|Сегодня, 25-го марта в 14:00 кабмин Армении соберется на внеочередное заседание
|Черногория увеличила для граждан Армении срок безвизового пребывания в стране до 30 дней
|Министр здравоохранения держит под пристальным вниманием состояние 12-летнего мальчика из Масиса, получившего 40% ожогов тела
|Армянские легкоатлеты привезли три медали с Кубка мира в Дохе
|Серж Танкян: Паломничество в Галлиполи должно быть прекращено
|Британский министр: голосование по альтернативам Brexit может вызвать досрочные выборы
|Пашиняну представили туристическую стратегию развития общины Енокаван
|Премьер-министры Армении и Грузии провели неофициальную встречу в Тавушской области
|Печ: В Африне турецкий режим совершил военные преступления
|Первые концерты "Команды Поддержки Армении" с аншлагом прошли в Иджеване и Ванадзоре
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 25 марта
|Рестораторы Армении призывают Министра здравоохранения к диалогу
|В Армении начинается разработка программ по переработке мусора
|Президент: Я пытаюсь сделать так, чтобы Гюмри был признан международным культурным наследием
|Полиция: Сумма ущерба в результате коррупционных преступлений, выявленных Полицией в 2018 году составила 5,7 млрд драмов
|Замминистра ИД РА: У Европы гораздо меньше проблем с Арменией в процессе либерализации визового режима, чем с многими другими партнерами
|Президент Армении в Гюмри принял участие в традиционном ужине "Вкус Франции"
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