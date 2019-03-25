Понедельник, 25 Марта 2019 16:34

АрмИнфо.В Кремле негативно отнеслись к отсутствию приглашения от Польши на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, роль страны в данном событии невозможно недооценить.

«Любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия нашей страны не могут считаться полноценными», — сказал Песков журналистам в понедельник, 25 марта.

В феврале МИД Польши рекомендовал властям пригласить президента России Владимира Путина, однако окончательное решение принимал польский лидер Анджей Дуда. Позже МИД страны объяснил решение не звать представителей РФ «проблематичной исторической логикой» России.

В Совете Федерации решение назвали проявлением полной политической неблагодарности и посоветовали Варшаве не забывать, «благодаря кому война закончилась».

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. В последние годы антироссийски настроенные власти Варшавы игнорируют вклад Советского Союза в победу над Третьим рейхом, несмотря на то, что именно солдаты Красной армии освобождали захваченные страны Европы, в том числе Польшу, - говорится в материале газеты "Известия".