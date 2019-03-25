Понедельник, 25 Марта 2019 16:36

АрмИнфо.В медцентре N 1 им. Гераци каждую субботу с 10:00 до 12:00 (по предварительной записи) профессора ЕГМУ проводят бесплатные медицинские консультации для каждого жителя, независимо от возраста, пола и территории обслуживания.

Консультации проводят специалисты по следующим направлениям: пульмонолог, отоларинголог, хирург, проктолог, педиатр, дерматолог, нейрохирург, кардиолог, эндокринолог, офтальмолог.

Для более подробной информации граждане могут звонить по телефону: (010) 58 07 24.