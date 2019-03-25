Понедельник, 25 Марта 2019 16:35

АрмИнфо. Члены армянской делегации в Межпарламентской Ассамблеи СНГ 25 марта на пресс-конференции представили подробности работы состоявшихся 14 марта заседаний постоянных комиссий структуры.

В частности, Вараздат Карапетян сообщил, что избран председателем экономической и финансовой комиссии МПА СНГ.

По его словам, на заседании был обсужден ряд модельных законов, в частности проекты по ценообразованию и налоговому администрированию, которые впоследствии могут оказаться полезными при разработке национальных законодательств. Законопроекты будут обсуждены на пленарном заседании Ассамблеи.

В свою очередь, еще один член группы Ануш Беглоян, избранная заместителем председателя Комиссии по культуре, спорту и социальным вопросам, сообщила, что обсуждены проекты многочисленных модельных законов, в том числе касающиеся школьного спорта, социального туризма.

В повестке дня комиссии проект конвенции "Об охране культурных ценностей", обсуждение которого отсрочено почти на полгода. Армянская делегация намерена внести несколько предложений. Конвенция впоследствии будет предложена к ратификации национальными парламентами.

В Комиссии по науке и образованию работал Армен Памбухчян. Обсуждено 12 проектов, по трем из них армянские парламентарии представили предложения, которые были приняты.

Тигран Уриханян, коснувшись работы финансово-бюджетной комиссии, сообщил, что обсуждены отчет об исполнении бюджета 2018 г., вопрос членских взносов стран-членов МПА СНГ на 2019-20 гг.

По сведениям докладчиков, лишь 10% предложенных комиссиями модельных законов в дальнейшем становятся для стран-членов СНГ основой для разработки законопроектов, поэтому решено впредь выдвигать лишь реально применимые на практике проекты.