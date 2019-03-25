Понедельник, 25 Марта 2019 16:16

АрмИнфо.Правительство Армении на внеочередном заседании кабмина одобрило поправки в законах "О запрете на ввоз праворульных автомобилей". В результате предоставлена возможность ввезти в страну до первого мая 2019 года транспортные средства с правосторонним рулевым управлением, находящиеся на таможенных территориях, а также машины, платежи за которые были внесены до 31 декабря 2018 года.

Ранее, 14 марта во втором и окончательном чтении парламент Армении на заседании одобрил проекты поправок в законах "О запрете на ввоз правильных автомобилей". В результате возникла необходимость внести соответствующие изменения в ранее постановление кабмина пролонгировав допустимые сроки ввоза авто с правым расположением руля с 1-го апреля 2018 года до 1 мая 2019-го. Помимо этого, согласно проекту, ввозу подлежат автомобили, приобретенные до 31 декабря 2018 года, вместо ранних сроков - 25-го января 2018 года. В отношении остальных автомобилей данная мера применяться не будет.

Предусмотрено, что ввозу на территорию страны подлежат порядка 1 тысячи транспортных средств с правым рулем, скопившиеся в таможенной зоне на КПП "Баграташен".

Предыдущим законопроектом, который подвергся резкой критике автоимпортеров, предлагалось установить окончательный срок к 1 апреля т.г. Однако, с учетом ограниченности времени (принятия документа парламентом и его вступления в силу) по предложению Комитета государственных доходов РА этот срок перенесен еще на 1 мая 2019 г.

На днях Комитет государственных доходов Армении уже выступил с призывом в адрес владельцев праворульных автомобилей, скопившихся в таможенной зоне КПП "Баграташен" осуществить таможенные процедуры и вывести транспортные средства с таможенной зоны. КГД призывает владельцев данных транспортных средств до 29 марта самостоятельно вывести их с таможенной зоны, поскольку они препятствуют нормальной деятельности таможенных служб. В противном случае, данные транспортные средства будут переведены на территорию временного содержания таможенной зоны, за что, согласно закону "О таможенном регулировании", будет взиматься таможенная пошлина.