Понедельник, 25 Марта 2019 16:14

АрмИнфо.Стали известны дата и место встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщили АрмИнфо зарубежные диписточники, встреча Алиев-Пашинян состоится 29 марта в Вене при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Отметим, что о готовящейся встрече Пашинян-Алиев неоднократно сообщали и Ереван и Баку. Об этом говорилось в последнем заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сделанном по итогам визита в регион.

Как ранее сказал Пашинян на большой пресс-конференции, на повестке встречи будет конкретизация принципов по урегулированию карабахского конфликта и вопрос привлечения Арцаха за стол переговоров.