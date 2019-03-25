Понедельник, 25 Марта 2019 16:14

АрмИнфо.Глава МИД РА Зограб Мнацаканян выступил с лекцией на оперативных сборах руководящего состава вооруженных сил Армении и Арцаха, стартовавших сегодня в Минобороны Армении.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, высокопоставленному офицерскому составу вооруженных сил были представлены подходы и принципиальная позиция Армении в переговорном процессе по исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, региональные процессы, а также важнейшие факторы и сигналы, которые могут оказать воздействие в этом вопросе.

Мнацаканян еще раз подчеркнул, что альтернативы мирному переговорному процессу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта нет