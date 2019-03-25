Понедельник, 25 Марта 2019 16:13

АрмИнфо.С 1 января 2019 года зарплаты в поликлиниках были существенно повышены. Об этом 25 марта в ходе заседания постоянной парламентской комиссии по здравоохранению и социальным вопросам заявил замминистра здравоохранения Армении Арсен Давтян.

Он отметил, что начиная с августа 2018 года зарплата сотрудников амбулаторно- поликлинических учреждений была поднята на 25-30%. А начиная с января 2019 года зарплаты были повышены еще на 15%.

Однако Давтян указал и на проблемы. В частности, по его словам, в плачевном состоянии находится роддом в Гюмри. Как отметил замминистра, в данном роддоме нет необходимого медицинского оборудования, нет даже сонографа, который необходим для обследования беременных. "В здании роддома также жуткие условия, все это связано с финансовыми проблемами. И это на фоне постоянного сокращения рождаемости в Гюмри", - отметил Давтян, добавив, что Министерство увеличило финансирование роддома в 2019 году.

В свою очередь другой замминистра здравоохранения Лена Нанушян отметила, что в областных медицинских учреждениях есть серьезная нехватка кадров. По ее словам, в областных медучреждениях на данный момент есть около 200 свободных вакансий, особенно не хватает анестезиологов и реаниматологов. "С целью устранить проблему нехватки врачей в областях страны, представители Минздрава, в рамках госзаказа заключают контракты с ординаторами, чтобы последние после окончания учебы устроились на работы в регионы", - подчеркнула замминистра.

Она также отметила, что в регионы сроком на три месяца будут направлены и врачи ереванских медицинских центров.