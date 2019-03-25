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АрмИнфо.Ректорам, которые превратили ВУЗ в партийную ячейку, нет места в новой Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 25-го марта на заседании правительства.
По его словам, нынешние руководители образовательных учреждений, со школы и до ВУЗа, должны устраниться от прежней практики, когда представления правящей партии были более важными и определяющими, чем приоритеты и содержание системы образования. "ВУЗы Армении должны быть аполитичны, и этому нет альтернативы", - заявил он.
Как указал глава армянского правительства, те главы ВУЗов, которые в
свое время закрывали двери перед студентами (в дни "бархатной революции" - Ред.) не могут продолжать работу в новой Армении. "Пускай они ищут себе новые рабочие места. Революция стартовала с этим лозунгом, с ним и завершится. Неделей ранее, неделе позже, но мы претворим основные идеи "бархатной революции", - заключил премьер-министр.
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|Белый дом заявляет, что доклад по «российскому расследованию» оправдывает Трампа
|В 2022 году в Гюмри откроется Экспериментальный центр исполнительных искусств «Харатьян»
|Решением председателя Национального Собрания РА 26 марта будет созвано внеочередное заседание парламента
|Ереванский суд общей юрисдикции отклонил жалобу, поданную группой защиты второго президента РА Роберта Кочаряна
|Посол Армении в Чехии встретился с заместителем министра иностранных дел Мартином Смолеком
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 26-го марта
|Армения приняла участие в международной Лейпцигской книжной ярмарке
|Конверс Банк улучшил условия депозита "Конверс 25" - ставка ежегодно растет
|Прогноз: Договоренность о следующей встрече - максимум ожиданий от предстоящей встречи Пашинян-Алиев
|ЕС завершил подготовку к неконтролируемому "Брекзиту"
|Польша пригласила Армению принять участие в мероприятиях, приуроченных 80- летней годовщине начала Второй мировой войны
|ССС пока не возбудила уголовного дела относительно обвинений Вагана Ширханяна в адрес Роберта Кочаряна
|Глава полиции опровергает фейки о звонке ему племянника экс-президента
|Профессора ЕГМУ проводят бесплатные консультации для жителей Еревана и регионов
|Вараздат Карапетян: Разрабатываемые в рамках МПА СНГ модельные законы могут служить ориентиром для Армении
|В Кремле осудили отказ Польши приглашать РФ на годовщину Второй мировой войны
|Правительство предоставит трем спортивным детско-юношеским клубам более 626 млн драмов
|Правительство Армении окончательно определилось с допустимыми сроками ввоза праворульных авто
|Известны дата и место встречи Алиев-Пашинян
|Ереван: Альтернативы мирному переговорному процессу по урегулированию карабахского конфликта нет
|Замминистра здравоохранения: С 1 января 2019 года зарплаты в поликлиниках были существенно повышены
|Пашинян: Ректорам, превратившим ВУЗы в партийные ячейки, не место в новой Армении
|Генрих Мхитарян подарил Армену Саркисяну свою футболку
|Смбат Саиян: Минтруда предлагает установить порог минимальной пенсии в размере 25.500 драмов
|Арам I повторно освятит армянский кафедральный Собор сорока мучеников в Алеппо
|Премьер: ни для кого не секрет, что Армения имеет проблемы с образовательным контентом
|В Израиле "пахнуло фашизмом"
|НАТО призвала Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии
|Эксперт: Вовлечение людей в сектантскую деятельность в Армении превратилось сегодня в целую криминальную отрасль
|Эксперт: Выпады в адрес российской военной базы в Армении и заявления, направленные на разрушение триединства "Армения-Арцах-Диаспора" звучат из одних и тех же уст
|Эксперт: <Бархатный переворот> в Армении был заранее хорошо подготовлен и совершен на высоком технологическом уровне
|Послы стран ЕАЭС подчеркивают необходимость сохранения духовных и традиционных устоев в развитии государств
|Эксперт: На смену модели глобализации по западному образцу приходят региональные блоки, основой которых будут <расширенный Запад> и <большая Евразия>
|ЕСПЧ запросил у правительства Армении документацию в рамках иска защиты генерала Манвела Григоряна
|Дональд Трам поздравил президента Туркменистана с Международным днем Новруз
|Давид Тоноян рассказал руководящему составу армянских ВС о вызовах, стоящих перед Арменией и Арцахом
|Следственный комитет РФ возложил на диспетчеров вину в гибели гражданина Армении на ВПП Шереметьево
|Америа на субботнике
|США уже сегодня могут признать суверенитет Израиля над Голанами
|В министерстве обороны Армении сегодня Никол Пашинян проведет обсуждения в закрытом режиме
|"Верхний Ларс" закрыт для проезда траснпортных средств: С российской стороны на КПП скопилось 179 машин
|Сегодня, 25-го марта в 14:00 кабмин Армении соберется на внеочередное заседание
|Черногория увеличила для граждан Армении срок безвизового пребывания в стране до 30 дней
|Министр здравоохранения держит под пристальным вниманием состояние 12-летнего мальчика из Масиса, получившего 40% ожогов тела
|Армянские легкоатлеты привезли три медали с Кубка мира в Дохе
|Серж Танкян: Паломничество в Галлиполи должно быть прекращено
|Британский министр: голосование по альтернативам Brexit может вызвать досрочные выборы
|Пашиняну представили туристическую стратегию развития общины Енокаван
|Премьер-министры Армении и Грузии провели неофициальную встречу в Тавушской области
|Печ: В Африне турецкий режим совершил военные преступления
|Первые концерты "Команды Поддержки Армении" с аншлагом прошли в Иджеване и Ванадзоре
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 25 марта
|Рестораторы Армении призывают Министра здравоохранения к диалогу
|В Армении начинается разработка программ по переработке мусора
|Президент: Я пытаюсь сделать так, чтобы Гюмри был признан международным культурным наследием
|Полиция: Сумма ущерба в результате коррупционных преступлений, выявленных Полицией в 2018 году составила 5,7 млрд драмов
|Замминистра ИД РА: У Европы гораздо меньше проблем с Арменией в процессе либерализации визового режима, чем с многими другими партнерами
|Президент Армении в Гюмри принял участие в традиционном ужине "Вкус Франции"
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