Понедельник, 25 Марта 2019 16:12

АрмИнфо.Ректорам, которые превратили ВУЗ в партийную ячейку, нет места в новой Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 25-го марта на заседании правительства.

По его словам, нынешние руководители образовательных учреждений, со школы и до ВУЗа, должны устраниться от прежней практики, когда представления правящей партии были более важными и определяющими, чем приоритеты и содержание системы образования. "ВУЗы Армении должны быть аполитичны, и этому нет альтернативы", - заявил он.

Как указал глава армянского правительства, те главы ВУЗов, которые в

свое время закрывали двери перед студентами (в дни "бархатной революции" - Ред.) не могут продолжать работу в новой Армении. "Пускай они ищут себе новые рабочие места. Революция стартовала с этим лозунгом, с ним и завершится. Неделей ранее, неделе позже, но мы претворим основные идеи "бархатной революции", - заключил премьер-министр.