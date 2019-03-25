Понедельник, 25 Марта 2019 16:12

АрмИнфо. Лидер сборной Армении, полузащитник лондонского <Арсенала> Генрих Мхитарян в ходе встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном, подарил ему свою футболку.

Как сообщает пресс-служба президента РА, во встрече также принял участие школьник из Гюмри Манвел Лорецян.

Президент Армении исполнил давнее желание Лорецяна встретиться со своим кумиром футболистом Генрихом Мхитаряна.

В неформальной обстановке Саркисян, Мхитарян и Лорецян беседовали о футболе и предпочтениях и хобби школьника.

Мхитарян подарил своему гюмрийскому фанату футбольный мяч со своим автографом и сделал с ним памятное фото.

Затем президент Армении и форвард армянской сборной поговорили об общих тенденциях развития футбола, об играх сборной и поставленных задачах, о чемпионате Англии и лондонском <Арсенале>. Саркисян отметил, что является футбольным болельщиком с детства. Он рассказал о футболе и своих воспоминаниях о легендарных футболистах Арарата.

Генрих Мхитарян сказал, что сделает все возможное для выступления на высоком уровне как в сборной, так и в английской Премьер-лиге.

Между тем, согласно сообщению Transfermarketweb, лондонский "Арсенал" может расстаться с полузащитником Генрихом Мхитаряном. Канониры" планируют выставить 30-летнего армянского футболиста на трансфер по завершении текущего сезона. Действующий договор хавбека истекает в 2021 году. В нынешнем розыгрыше АПЛ Мхитарян провел 18 поединков, забил 6 голов и отдал 4 ассиста.