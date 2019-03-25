Понедельник, 25 Марта 2019 16:11

АрмИнфо.Министерство труда и социальных вопросов предлагает установить порог минимальной пенсии в размере 25.500 драмов. Об этом 25 марта в ходе заседания постоянной парламентской комиссии по вопросам здравоохранения и социального обеспечения заявил заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Смбат Саиян, представляя законопроект о внесении изменений в Закон РА "О государственных пенсиях".

Замминистра заявил, что данные реформы преследуют цель по возможности сократить крайнюю бедность в стране. Кроме того, по его словам, минимальная пенсия должна соответствовать минимальной продовольственной корзине.

Он также отметил, что раньше, люди имеющие группы по инвалидности получали одинаковую пенсию. "Различия заключалось в том, что они получали различные медикаменты, но их пенсия была одинаковой. Однако, мы предлагаем установить 40% надбавки к пенсии - в размере 6.400 драмов для инвалидов первой группы, и 20% - в размере 3200 драмов для инвалидов второй группы", - подчеркнул замминистра.

"Для осуществления данных реформ мы выделили около 110 млн драмов из госбюджета. Также мы учитываем и рост цен. Если ежегодно цены будут возрастать, то мы будем поднимать порог минимальной пенсии в Армении", - подчеркнул Саиян.

Как отметил Саиян, раньше понятия "минимальная пенсия" не существовало. "Понятие минимальная пенсия это новый институт, которого раньше не существовало. Если говорить о цифрах, то самая низкая пенсия раньше составляла порядка 16.000 драмов в месяц. Как вы видите, минимальный порог значительно поднялся. Мы надеемся, что таким образом осуществим первый шаг по искоренению крайней бедности в стране", - заключил замминистра.