Понедельник, 25 Марта 2019 16:10

АрмИнфо.Католикос Великого Дома Киликийского Арам I повторно освятит армянский кафедральный Собор сорока мучеников в Алеппо.

Как сообщается на официальном сайте Католикосата Великого Дома Киликийского, освящение Собора состоится в рамках визита Арам I в Сирию. Как сообщил сам Арам I в Кафедральном соборе Антилиаса, визит запланирован на 30 марта. " Последние 7 лет Сирия находилась в кризисе и теперь вместе со своей армянской общиной нуждается в духовной поддержке", - сказал Католикос, при этом добавив, что сегодня сирийские армяне начали процесс коллективного восстановления. Церковь Сорока Мучеников - армянская церковь в Алеппо (Сирия), построенная в честь сорока Севастийских мучеников, и расположеная в христианском квартале Дждейде. По некоторым данным храм построен к 1429 году. Впервые упоминается в 1476 году в книге <Деяние Святой Библии>, написанной отцом Меликсетом. С XV века является кафедральным собором Берийской епархии. 30 апреля 2015 года в результате атаки ИГИЛ (по другим данным, 28 апреля или ранее в результате подрыва т. н. <туннельной бомбы> боевиками <повстанческих сил> ) церковь была разрушена.