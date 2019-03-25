Понедельник, 25 Марта 2019 16:08

АрмИнфо. В настоящее время правительство Армении работает над разгрузкой образовательных программ и устранения дублирования материала обучений. Об этом заявил министр образования и науки Армении Араик Артуюнян 25-го марта на заседании правительства.

Как заметил премьер-министр Армении Никол Пашинян, ни для кого не секрет, что республика имеет проблемы с "содержанием образования". "Вопросы сильно актуальны и мы должны работать в этом направлении для повышения всего уровня образования. Цель - каждую минуту в образовательном учреждении провести с пользой, и государство должно четко осознать, какие задачи ставит перед собой государство, занимая ребенком образовательным процессом и какие измеримые результаты будут получены по итогам их реализации",- указал он. В этом направлении, по словам главы правительства, в кабмине проводятся рабочие обсуждения, чтобы задачи решить в оперативном порядке, но не спеша - "сломя голову".

Глава МОН, в свою очередь, заявил, что во многих дисциплинах были замечены повторения, дублирующие темы. "Это приводит к излишней загруженности школьных программ и учащихся", - подчеркнул министр. Работы, по его словам, будут завершены в течение года.