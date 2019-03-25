Понедельник, 25 Марта 2019 13:19

АрмИнфо. Президет США Дональд Трамп накануне отправил поздравительное послание на имя Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по случаю Международного дня Новруз. Об этом сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.

«Желаю Вам, Вашей семье и народу Туркменистана радостного и благополучного праздника Новруз. В эти торжественные дни многие люди в Соединённых Штатах Америки и во всём мире отмечают праздник обновления и возрождения.

Народ Соединённых Штатов Америки и его деловые круги продолжают искать новые направления для укрепления нашего экономического сотрудничества с Туркменистаном.

Надеюсь, что Туркменистан сможет воспользоваться новыми возможностями экспорта газа на Запад в связи с недавним определением правового статуса Каспийского моря», - отмечает в письме Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп.