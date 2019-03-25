Понедельник, 25 Марта 2019 13:19

АрмИнфо.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отложил рассмотрение вопроса об инициировании промежуточных мер по делу бывшего депутата Национального собрания генерала Манвела Григоряна и запросил у правительства Армении дополнительной информации. Об этом сообщает официальный сайт представительства Армении в Европейском суде по правам человека.

Согласно сообщению, 22 марта правительство Армении извещением из ЕСПЧ было проинформировано о том, что 12 марта 2019 года адвокат

Манвела Григоряна, обратившись в Европейский суд, попросил его предпринять промежуточные меры по обвязыванию властей Армении незамедлительно перевести генерала в гражданскую больницу под наблюдение соответствующих врачей. Кроме того, адвокат попросил незамедлительно перевести своего подзащитного во французскую клинику, указанную защитой для медосмотра и дальнейшего лечения.

"22 марта ЕСПЧ приняло решение отложить рассмотрение вопроса об инициировании временных мер, потребовав от правительства Армении до 3 апреля текущего года представить соответствующую информацию. В настоящее время полномочный представитель правительства РА в Европейском суде предпринимает соответствующие шаги по сбору упомянутой информации, формулирования позиции правительства РА и представления ее в установленные сроки в ЕСПЧ", - говорится в сообщении армянского представительства.

Напомним, 16 июня 2018 года сего года Служба национальной безопасности Армении задержала депутата от фракции РПА, героя Арцаха Манвела Григоряна. Ему было предъявлено обвинение по двум статьям: незаконный оборот оружия и боеприпасов и присвоение продовольствия и принадлежностей, предназначенных для солдат. Григорян был заключен под стражу сроком на два месяца, в последствие срок постоянное продлевался. Затем, суд общей юрисдикции города Еревана вечером 21 декабря освободил Манвела Григоряна под залог в 25 млн драмов. В конце ноября арестованный генерал обратился к правительству, сообщив о готовности передать государству территорию принадлежащего ему "Акналичского боброводческого хозяйства" в общине Акналич стоимостью около 6 млрд драмов. Адвокат Арсен Мкртчян призвал не рассматривать данный шаг, как попытку откупиться. После вынесения судом решения об освобождении Григоряна под залог жители Эчмиадзина перекрыли Григоряну въезд в город, таким образом, выразив своё отношение к нему.

Далее Генеральная прокуратура Армении направила апелляционную жалобу против решения суда общей юрисдикции об освобождении генерала Манвела Григоряна под залог. 11 января в Эчмиадзине возобновились акции протеста с требованием снова заключить под стражу Григоряна. Апелляционный суд Армении 22 января вынес решение вновь заключить Манвела Григоряна под стражу. Защита Григоряна обратились в ЕСПЧ в связи со сложившейся ситуацией, аргументируя это тем, что у их подзащитного ряд заболеваний, которые требуют лечения в специализированном медучреждении.