Понедельник, 25 Марта 2019 13:05

АрмИнфо.В Минобороны Армении стартовали оперативные сборы с руководящим составом Вооруженных сил.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, в рамках взаимодействия ВС двух армянских государств, в сборах принимали участие и руководящий состав Армии обороны НКР.

Подчеркнув важную роль ежегодных сборов в контексте усовершенствования знаний руководящего состава ВС, министр обороны Армении Давид Тоноян выступил с лекцией на тему "Военно-политическая ситуация в регионе, и возможные последствия".

Тоноян представил основные вызовы среды безопасности вокруг Арцаха и Армении, внешние угрозы, в том числе и военного характера, и возможные сценарии развития ситуации, основные гарантии обеспечения благоприятных переговорных условий для армянской стороны в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.