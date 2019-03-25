Понедельник, 25 Марта 2019 13:02

АрмИнфо. По предварительным данным, объем взаимной торговли Республики Казахстан с государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе 2019 года в денежном эквиваленте составил 1 млрд 350,3 млн долларов США, что на 0,9% больше, чем в соответствующем месяце 2018 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В частности, в отчетном периоде объем казахстанского экспорта в страны ЕАЭС в денежном эквиваленте составил 409 млн долларов (что на 12,1% меньше показателя января прошлого года), объем импорта - 941,3 млн долларов (+7,9%). В общем объеме внешнеторгового оборота РК со странами ЕАЭС на Российскую Федерацию приходится 92,5%, Кыргызскую Республику - 4,4%, Республику Беларусь - 3% и Республику Армения - 0,1%.